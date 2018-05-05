Поцелуя на балконе не будет: новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Так, будущие супруги уже выбрали карету для свадебной процессии, а также разослали пригласительные всем гостям.

Теперь стали известны новые подробности этого знаменательного события. Как сообщает Us Weekly, Гарри и Меган не выйдут на балкон для традиционного поцелуя и фото, как это ранее делали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Чарльз и принцесса Диана.

Дело в том, что венчание будет проходить не в Лондоне, а в часовне св. Георгия, в которой своего балкона нет. Вместо такой традиции Меган и Гарри сядут в карету и поедут приветствовать британцев по дороге в Фрогмор-хаус, где состоится прием для приглашенных гостей.

Также стало известно, что Меган и Гарри не поедут в медовый месяц сразу же после свадьбы. Через неделю после бракосочетания у будущих супругов запланировано мероприятие. Известно, что свой медовый месяц Меган и Гарри планируют провести в Намибии.