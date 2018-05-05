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Вот так бы всегда! Волочкова восхитила женственностью ФОТО!

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова отдыхает в Турции и делится красочными снимками в Сети с теми, кто об отпуске лишь мечтает. Среди привычных "голых" фотографий оказался весьма необычный, элегантный кадр, пишет Дни.ру.

"Горы, праздник, радость, я", – подписала фотографию балерина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На снимке Анастасия сидит на необычной качели в виде плетеного кресла. В тот день артистка отказалась от вульгарных нарядов, в которых любит щеголять на отдыхе, и надела элегантное белое платье с черным узором. Наряд, длинною до самых пяток, выгодно подчеркнул роскошную фигуру Волочковой.

Волосы Анастасия предпочла оставить распущенными. Это придало ее образу легкости и разбавило строгий вид.

Поклонники, увидев фото, не поверили своим глазам. Так женственно Волочкова не выглядела уже давольно давно. "Очень красивое фото получилось. Не вульгарное. Пейзажно-портретное", "Анастасия, вы прекрасны! Спасибо за фото", "Какая утонченная, женственная, глаз радуется", "Вам очень идет миди! Такая загадочная, тонкая статуетка", – написали фанаты своей любимице.

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