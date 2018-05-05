Вот он! Ученые назвали лучший этаж для проживания

В условиях реальной жизни в современных городах проживание на нижних этажах часто оказывается сопряжено как раз с разным неудобством, что излишне раздражает и точно не идет на пользу здоровью. Уличная загазованность, повышенная влажность и чрезмерный шум – все это ощущают на себе жители нижних этажей городских домов, передает Сегодня.