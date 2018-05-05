Вот он! Ученые назвали лучший этаж для проживания

Ученые выяснили, что наиболее благоприятным с позиции психического здоровья является проживания в доме с первого по третий этаж. Но это правило оправдывает себя, если человек живет в экологически благополучном месте вблизи от зеленых насаждений.
В условиях реальной жизни в современных городах проживание на нижних этажах часто оказывается сопряжено как раз с разным неудобством, что излишне раздражает и точно не идет на пользу здоровью. Уличная загазованность, повышенная влажность и чрезмерный шум – все это ощущают на себе жители нижних этажей городских домов, передает Сегодня.
Что касается жизни на верхних этажах, то на большой высоте люди подвергаются воздействию высокого уровня электромагнитного излучения и вибраций, действующих на головной мозг, сосуды и нервную систему.
"Жители верхних этажей подвержены электромагнитным волнам больше, чем хозяева квартир на нижних этажах. В Европе жить выше шестого этажа считается непрестижным. Семьям с детьми действительно лучше не селиться выше пятого этажа", – дали совет специалисты.