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Разошлась! Кристина Асмус оголилась перед камерой (ФОТО)

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Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Актриса Кристина Асмус выложила в Сеть провокационные снимки. Она попыталась затащить поклонников на спектакль со своим участием с помощью эротической фотосессии из ванной, передает Дни.ру.

В свежей публикации в Instagram Асмус предстала в образе роковой красотки, которая, приняв чувственную позу, позирует в мыльной пене. Предугадывая бурную реакцию подписчиков Кристина добавила к снимкам ироничные хэштеги – "ты же мать", "вот интересно, что Бульдог думает", "подстриглась, что ли", "я бы свою убил", "как ни старайся, а актриса одной роли", "в тихом омуте", "пошлятина" и "уже удивить нечем".

Реакция от поклонников последовала незамедлительно, артистку похвалили за смелость и потрясающее чувство юмора. "Фигура идеал 1000%", "Кристина, как же мне нравятся ваши теги! С таким удовольствием их читаю... превосходное чувство юмора и самоиронии", "Очень годные хештеги))", "Ух как же вы чертовски привлекательны!". – писали восторженные фанаты.

Естественно, были и те, кому такая откровенность пришлась не по вкусу. Особо активные поклонники просили супруга артистки Гарика Харламова поскорее усмирить разнузданную женушку. 

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