Разошлась! Кристина Асмус оголилась перед камерой (ФОТО)

В свежей публикации в Instagram Асмус предстала в образе роковой красотки, которая, приняв чувственную позу, позирует в мыльной пене. Предугадывая бурную реакцию подписчиков Кристина добавила к снимкам ироничные хэштеги – "ты же мать", "вот интересно, что Бульдог думает", "подстриглась, что ли", "я бы свою убил", "как ни старайся, а актриса одной роли", "в тихом омуте", "пошлятина" и "уже удивить нечем".