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  • Экс-возлюбленная Егора Крида ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

Экс-возлюбленная Егора Крида ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

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ФОТО: Vida Press

28-летняя модель из Молдавии Ксения Дели, которая состоит в браке с египетским миллиардером Осамой Фати Рабах аль-Шарифом, поделилась радостной новостью. Девушка планирует стать матерью в первый раз.

В Инстаграме избранницы бизнесмена появилась фотография, на которой она демонстрирует заметно округлившийся живот. «Я счастлива», – отметила Ксения, сопроводив пост рядом хэштегов, не оставивших никакого сомнения в ее интересном положении.

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По-видимому, отцом ребенка стал муж Дели Осама Фати Рабах аль-Шариф. В Сети неоднократно всплывали слухи о том, что супруги на самом деле не живут вместе, и Ксения сыграла свадьбу по расчету. Однако сама Дели отрицает подобные домыслы. Избранник девушки готов на все ради нее, и регулярно радует ее шикарными подарками. Так, летом прошлого года пара отметила год со дня свадьбы. В честь важной даты Осама Фати Рабах аль-Шариф украсил ее комнату огромными букетами цветов и связками воздушных шаров. «Розовая сказка от любимого», – написала Дели в Инстаграме.

Фанаты пары не перестают умиляться гармонии, которая царит в их отношениях. Ксению неоднократно спрашивали, когда же она наконец-то станет мамой. Модель говорила, что они с мужем работают над пополнением в семье. Из-за того, что Ксения часто снимается, она вынуждена проводить много времени вдали от мужа. Дели обещала, что сделает паузу в работе, когда будет ожидать ребенка.

Роскошная церемония бракосочетания молдавской модели и Осамы Фати Рабах аль-Шарифа состоялась в июне 2016 года. О шикарном торжестве, прошедшем на острове Санторини, написали практически все мировые таблоиды. По данным журналистов, свадьба обошлась египетскому миллиардеру в миллион евро, если не считать платье невесты от именитого французского дизайнера. Влюбленные позвали на праздник около 150 человек. Гости пары любовались роскошными видами и фотографировались около навеса из живых цветов, который обошелся жениху в крупную сумму.

В прошлом году Ксения приняла участие в съемках программы «Секретный миллионер». По замыслу продюсеров, модель должна была пожить жизнью обычной рабочей из Молдавии. Дели пришлось самой искать себе работу и крышу над головой. Избранница бизнесмена признавалась, что ей пришлось крайне нелегко. Однако Ксения смогла перебороть себя и справилась с поставленными перед ней задачами.

До того, как выйти замуж за миллиардера, Дели встречалась с Егором Кридом, а ранее модели приписывали роман с Джастином Бибером на съемках клипа «What Do You Mean?».

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