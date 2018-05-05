Экс-возлюбленная Егора Крида ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

В Инстаграме избранницы бизнесмена появилась фотография, на которой она демонстрирует заметно округлившийся живот. «Я счастлива», – отметила Ксения, сопроводив пост рядом хэштегов, не оставивших никакого сомнения в ее интересном положении.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

По-видимому, отцом ребенка стал муж Дели Осама Фати Рабах аль-Шариф. В Сети неоднократно всплывали слухи о том, что супруги на самом деле не живут вместе, и Ксения сыграла свадьбу по расчету. Однако сама Дели отрицает подобные домыслы. Избранник девушки готов на все ради нее, и регулярно радует ее шикарными подарками. Так, летом прошлого года пара отметила год со дня свадьбы. В честь важной даты Осама Фати Рабах аль-Шариф украсил ее комнату огромными букетами цветов и связками воздушных шаров. «Розовая сказка от любимого», – написала Дели в Инстаграме.

Фанаты пары не перестают умиляться гармонии, которая царит в их отношениях. Ксению неоднократно спрашивали, когда же она наконец-то станет мамой. Модель говорила, что они с мужем работают над пополнением в семье. Из-за того, что Ксения часто снимается, она вынуждена проводить много времени вдали от мужа. Дели обещала, что сделает паузу в работе, когда будет ожидать ребенка.

Роскошная церемония бракосочетания молдавской модели и Осамы Фати Рабах аль-Шарифа состоялась в июне 2016 года. О шикарном торжестве, прошедшем на острове Санторини, написали практически все мировые таблоиды. По данным журналистов, свадьба обошлась египетскому миллиардеру в миллион евро, если не считать платье невесты от именитого французского дизайнера. Влюбленные позвали на праздник около 150 человек. Гости пары любовались роскошными видами и фотографировались около навеса из живых цветов, который обошелся жениху в крупную сумму.

В прошлом году Ксения приняла участие в съемках программы «Секретный миллионер». По замыслу продюсеров, модель должна была пожить жизнью обычной рабочей из Молдавии. Дели пришлось самой искать себе работу и крышу над головой. Избранница бизнесмена признавалась, что ей пришлось крайне нелегко. Однако Ксения смогла перебороть себя и справилась с поставленными перед ней задачами.