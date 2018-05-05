Выяснились жуткие подробности смерти звезды «Последнего героя»

Шоумен успел переправиться на пароме из Мышкина на другой берег Волги, но ни на маршрутку, ни на попутку не сел. Труп Сергея полицейские нашли в лесу в окрестностях деревни Коровино, сообщает "Московский комсомолец".

По словам подруги Сакина Татьяны, шоумен гостил в Мышкине у своего друга, которому помогал по хозяйству. "Сергей часто ездил в Москву к своей семье, к родителям и детям. Так 24 ноября он поехал в очередной раз.... Следов насилия на теле нет – скорее всего, он скончался от остановки сердца, может быть, замерз на морозе. Хотя никаких хронических болезней у Сергея вроде не было", – рассказала женщина. По словам Татьяны, скорее всего Сергей собирался выезжать из Мышкина автостопом, поскольку в автобусы до Ярославля ходят плохо и нерегулярно, и не всегда в них можно сесть.