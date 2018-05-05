Фото юной дочери Кончаловского ужаснуло общественность

Актриса Любовь Толкалина провела первые числа мая за уборкой. В частности, артистка помыла окна. В этом непростом деле ей помогла юная дочь Мария. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию, сделанную во время уборки.

На снимке актриса запечатлена стоящей на подоконнике, а ее дочь – на стремянке. Обе облачены в майки и шорты. "ТрудМирМай! Все делают это)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографию Толкалина.

Подписчики рассыпались в комплиментах актрисе и ее дочери.

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on May 2, 2018 at 3:23am PDT

Однако нашлись весьма наблюдательные фанаты, кто умудрился разглядеть излишнюю худобу у дочери Толкалиной. По их мнению, Мария чрезвычайно худощава, что может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.