суббота, 5 мая 2018 г.
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Фото юной дочери Кончаловского ужаснуло общественность

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Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией.

ФОТО: Ruslan Krivobok/RIA Novosti

В Сети появилась новая фотография дочери Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. По мнению внимательных поклонников, девушка выглядит чересчур худой, передает Дни.ру.

Актриса Любовь Толкалина провела первые числа мая за уборкой. В частности, артистка помыла окна. В этом непростом деле ей помогла юная дочь Мария. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию, сделанную во время уборки.

На снимке актриса запечатлена стоящей на подоконнике, а ее дочь – на стремянке. Обе облачены в майки и шорты. "ТрудМирМай! Все делают это)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографию Толкалина.

Подписчики рассыпались в комплиментах актрисе и ее дочери. 

Однако нашлись весьма наблюдательные фанаты, кто умудрился разглядеть излишнюю худобу у дочери Толкалиной. По их мнению, Мария чрезвычайно худощава, что может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. 

Отметим, что до недавнего времени дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной отличалась пышной фигурой и сочными щечками. Судя по новым фотографиям, Маша сильно похудела. Оказывается, за несколько месяцев девушка сбросила порядка 30 килограммов.

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