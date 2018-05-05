Фото юной дочери Кончаловского ужаснуло общественность

В Сети появилась новая фотография дочери Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. По мнению внимательных поклонников, девушка выглядит чересчур худой, передает Дни.ру.
Актриса Любовь Толкалина провела первые числа мая за уборкой. В частности, артистка помыла окна. В этом непростом деле ей помогла юная дочь Мария. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию, сделанную во время уборки.
На снимке актриса запечатлена стоящей на подоконнике, а ее дочь – на стремянке. Обе облачены в майки и шорты. "ТрудМирМай! Все делают это)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографию Толкалина.
Подписчики рассыпались в комплиментах актрисе и ее дочери.
Однако нашлись весьма наблюдательные фанаты, кто умудрился разглядеть излишнюю худобу у дочери Толкалиной. По их мнению, Мария чрезвычайно худощава, что может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Отметим, что до недавнего времени дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной отличалась пышной фигурой и сочными щечками. Судя по новым фотографиям, Маша сильно похудела. Оказывается, за несколько месяцев девушка сбросила порядка 30 килограммов.