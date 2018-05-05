Крушение самолета, в котором погибла известная модель, сняли на видео

Самолёт, вылетевший из Аризоны, пробыл в воздухе всего 15 минут, а затем у него буквально отвалились крылья и он упал на поле для гольфа. На борту рухнувшего самолета находилось шесть человек от 22 до 28 лет, все они погибли. Эксперты предполагают, что причиной аварии стал перегруз.