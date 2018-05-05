Тело пропавшей известной певицы нашли у подножия мыса самоубийц

Тело джазовой певицы и актрисы Ханны Нортхедж, которая бесследно исчезла из дорогого отеля в английском городе Истборн, найдено у подножия скалы Бичи-Хед на южном побережье Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

ФОТО: Скриншот с видео

По данным издания, 43-летняя вокалистка ушла из гостиницы, однако домой так и не вернулась. Отмечается, что найденное у подножия отвесной скалы тело уже опознали родственники Нортхедж. Британская полиция начала расследование по факту ее гибели, передает Лайф.

Ханна Нортхедж выступала в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта и Барбикане. На шоу певицы неоднократно приходили королева Великобритании Елизавета II и бывший премьер-министр Тони Блэр.