суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Тело пропавшей известной певицы нашли у подножия мыса самоубийц

Тело пропавшей известной певицы нашли у подножия мыса самоубийц

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Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

На выступления погибшей неоднократно приходили королева Елизавета II и бывший премьер-министр Тони Блэр.

Тело джазовой певицы и актрисы Ханны Нортхедж, которая бесследно исчезла из дорогого отеля в английском городе Истборн, найдено у подножия скалы Бичи-Хед на южном побережье Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

ФОТО: Скриншот с видео

По данным издания, 43-летняя вокалистка ушла из гостиницы, однако домой так и не вернулась. Отмечается, что найденное у подножия отвесной скалы тело уже опознали родственники Нортхедж. Британская полиция начала расследование по факту ее гибели, передает Лайф.

Ханна Нортхедж выступала в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта и Барбикане. На шоу певицы неоднократно приходили королева Великобритании Елизавета II и бывший премьер-министр Тони Блэр.

Отметим, скалу Бичи-Хед, прозванную "мысом самоубийц", обычно охраняет специальный отряд. Добровольцы отговаривают приходящих на это место от сведения счетов с жизнью. Однако во время гибели Нортедж никого из них рядом не оказалось.

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