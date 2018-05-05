Хакер взломала счета и украла голые фото Пэрис Хилтон

По данным портала, хакером была женщина, она действовала с 2015-го по 2017 год. Ей удалось взломать банковские счета знаменитости и использовать её кредитные карты. Она также отправляла электронные письма от имени Пэрис ее помощнику с просьбой о финансовой помощи.

По данным СМИ, хакер получила и обнаженные фото из учетной записи Пэрис в iCloud, но что она сделала с ними, неизвестно. Также злоумышленница пыталась взломать счета отца и сестры Хилтон.