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Хакер взломала счета и украла голые фото Пэрис Хилтон

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ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency/Scanpix

Светская львица Пэрис Хилтон стала жертвой хакера, укравшей у нее 130 тысяч долларов и получившей доступ к обнаженным фотографиям звезды, сообщает TMZ, передает Лайф.

По данным портала, хакером была женщина, она действовала с 2015-го по 2017 год. Ей удалось взломать банковские счета знаменитости и использовать её кредитные карты. Она также отправляла электронные письма от имени Пэрис ее помощнику с просьбой о финансовой помощи.

По данным СМИ, хакер получила и обнаженные фото из учетной записи Пэрис в iCloud, но что она сделала с ними, неизвестно. Также злоумышленница пыталась взломать счета отца и сестры Хилтон.

Хакера арестовали в 2017 году, она признала себя виновной и предстанет перед судом 7 мая.

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