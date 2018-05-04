Звезда «Последнего героя» погибла при странных обстоятельствах

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Последний герой» Сергей Сакин пропал в конце прошлого года. Мужчина должен был выехать из города Мышкин. На следующий день друзья ждали его в Москве, но он так и не добрался до столицы. Почти полгода близкие и знакомые Сакина искали его, размещали информацию в соцсетях. Вчера Сергея нашли мертвым.

ФОТО: социальные сети

«Да, тело найдено. Не знаю, что сказать больше. Никаких повреждений, вызванных ударами холодным оружием, переломов и прочего на нем нет. Эксперты склоняются к версии о ненасильственной смерти. Удивляет только, что так много времени искали», – поделился поклонник Сергея.

Знакомая Сергея Татьяна Федякина регулярно размещала в соцсетях последние новости о том, как продвигаются поиски мужчины. Сегодня девушка подтвердила Starhit, что Сакин найден мертвым.

Друзья Сергея в декабре прошлого года опубликовали пост в Сети, в котором подробно рассказали, как пропал их товарищ. «Сергей Сакин пропал по дороге из Мышкина в Москву. 24 ноября должен был выехать из Мышкина, а на следующий день его ждали дома. Но в Москве не появился». - рассказали знакомые Сакина.

ФОТО: Кадры из "Последнего героя"

По некоторым версиям, Сакин 25 ноября был на переправе, затем вышел к трассе. 26 ноября друзья Сергея подали заявление в полицию, которое приняли. По словам товарищей пропавшего, через три дня дело закрыли без розыска, потому что заявляли в правоохранительные органы не родственники.