пятница, 4 мая 2018 г.
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезда «Последнего героя» погибла при странных обстоятельствах

Звезда «Последнего героя» погибла при странных обстоятельствах

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Кадры из "Последнего героя"

Герой первого сезона популярного реалити-шоу пропал в конце прошлого года - 24 ноября. Вчера тело Сергея Сакина было найдено в 50 метрах от того места, где его в последний раз видели живым.

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Последний герой» Сергей Сакин пропал в конце прошлого года. Мужчина должен был выехать из города Мышкин. На следующий день друзья ждали его в Москве, но он так и не добрался до столицы. Почти полгода близкие и знакомые Сакина искали его, размещали информацию в соцсетях. Вчера Сергея нашли мертвым.

ФОТО: социальные сети

«Да, тело найдено. Не знаю, что сказать больше. Никаких повреждений, вызванных ударами холодным оружием, переломов и прочего на нем нет. Эксперты склоняются к версии о ненасильственной смерти. Удивляет только, что так много времени искали», – поделился поклонник Сергея.  

Знакомая Сергея Татьяна Федякина регулярно размещала в соцсетях последние новости о том, как продвигаются поиски мужчины. Сегодня девушка подтвердила Starhit, что Сакин найден мертвым.

Друзья Сергея в декабре прошлого года опубликовали пост в Сети, в котором подробно рассказали, как пропал их товарищ. «Сергей Сакин пропал по дороге из Мышкина в Москву. 24 ноября должен был выехать из Мышкина, а на следующий день его ждали дома. Но в Москве не появился». - рассказали знакомые Сакина.

ФОТО: Кадры из "Последнего героя"

По некоторым версиям, Сакин 25 ноября был на переправе, затем вышел к трассе. 26 ноября друзья Сергея подали заявление в полицию, которое приняли. По словам товарищей пропавшего, через три дня дело закрыли без розыска, потому что заявляли в правоохранительные органы не родственники.

Фото участника «Последнего героя» было размещено на страницах «ВКонтакте» и «Фейсбука». Друзья дали объявления в разные группы. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ