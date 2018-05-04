пятница, 4 мая 2018 г.
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Крушение самолета, в котором погибла известная модель, сняли на видео

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ФОТО: Instagram

Момент падения частного самолета, летящего из Аризоны в Лас-Вегас, был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли, сообщает Daily Mail.

Самолeт, вылетевший из Аризоны, пробыл в воздухе всего 15 минут, а затем у него буквально отвалились крылья и он упал на поле для гольфа.

На борту рухнувшего самолeта находилось шесть человек от 22 до 28 лет, все они погибли. Эксперты предполагают, что причиной аварии стал перегруз.

Среди погибших в катастрофе оказалась и популярная инстаграм-модель Мэрайя Саншайн Куган, которая летела в Лас-Вегас на отдых. На странице 23-летней девушки было более 35 тысяч подписчиков, и теперь они выражают соболезнования под её последним снимком.

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