Limon на «Евровидении» в Лиссабоне: что вытворяли Рыбак и Нечаева на скандинавской вечеринке ФОТО!
5 мая 2018 г., 12:10
Портал Limon.ee сегодня прибыл в солнечную Португалию для того, чтобы показать читателям самые яркие моменты песенного конкурса «Евровидение-2018».
Сегодня в так называемой Евродеревне в самом центре Лиссабона состоялась вечеринка артистов стран Скандинавии. Традиционно Эстония тоже выступила на этом шоу. Напомним, что нашу страну в этом году представляет оперная певица Элина Нечаева с песней «La forza».
Кроме нашей артистки самым ярким гостем стал известный всему миру Александр Рыбак, выступающий за Норвегию.
Кроме этих стран на сцене появились представители Дании, Финляндии, Исландии и Швеции.
Смотрите яркую галерею!