Limon на «Евровидении» в Лиссабоне: что вытворяли Рыбак и Нечаева на скандинавской вечеринке

Сегодня в так называемой Евродеревне в самом центре Лиссабона состоялась вечеринка артистов стран Скандинавии. Традиционно Эстония тоже выступила на этом шоу. Напомним, что нашу страну в этом году представляет оперная певица Элина Нечаева с песней «La forza».