суббота, 5 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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  • Limon на «Евровидении» в Лиссабоне: что вытворяли Рыбак и Нечаева на скандинавской вечеринке

Limon на «Евровидении» в Лиссабоне: что вытворяли Рыбак и Нечаева на скандинавской вечеринке ФОТО!

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Портал Limon.ee сегодня прибыл в солнечную Португалию для того, чтобы показать читателям самые яркие моменты песенного конкурса «Евровидение-2018».

Сегодня в так называемой Евродеревне в самом центре Лиссабона состоялась вечеринка артистов стран Скандинавии. Традиционно Эстония тоже выступила на этом шоу. Напомним, что нашу страну в этом году представляет оперная певица Элина Нечаева с песней «La forza».

Кроме нашей артистки самым ярким гостем стал известный всему миру Александр Рыбак, выступающий за Норвегию.

Кроме этих стран на сцене появились представители Дании, Финляндии, Исландии и Швеции.

Смотрите яркую галерею!

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