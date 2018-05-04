Кадры болезненно худой дочери Веры Глаголевой заставили волноваться о ее здоровье

После того, как 16 августа 2017 года ушла из жизни Вера Глаголева, три ее дочери стали общаться чаще и по сей день регулярно проводят время друг с другом, пишет Woman.

ФОТО: Кадры из Instagram

Так, недавно Мария Нахапетова и Анастасия Шубская устроили себе отдых на песчаном пляже. Супруга Александра Овечкина в инстаграм-историях поделилась несколькими видео с сестрой. Однако кадры с Марией вызвали беспокойство у интернет-пользователей. Нахапетова, по их мнению, выглядит болезненно худой. Шубская же заявила, что считает фигуру своей сестры идеальной.

ФОТО: Кадры из Instagram