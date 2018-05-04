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  • Кадры болезненно худой дочери Веры Глаголевой заставили волноваться о ее здоровье

Кадры болезненно худой дочери Веры Глаголевой заставили волноваться о ее здоровье

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / RIA Novosti

На днях интернет-пользователи впервые за долгое время увидели фигуру средней дочери Веры Глаголевой — Марии Нахапетовой. Анастасия Шубская в Instagram опубликовала видео с сестрой.

После того, как 16 августа 2017 года ушла из жизни Вера Глаголева, три ее дочери стали общаться чаще и по сей день регулярно проводят время друг с другом, пишет Woman.

ФОТО: Кадры из Instagram

Так, недавно Мария Нахапетова и Анастасия Шубская устроили себе отдых на песчаном пляже. Супруга Александра Овечкина в инстаграм-историях поделилась несколькими видео с сестрой. Однако кадры с Марией вызвали беспокойство у интернет-пользователей. Нахапетова, по их мнению, выглядит болезненно худой. Шубская же заявила, что считает фигуру своей сестры идеальной.

ФОТО: Кадры из Instagram

После отдыха на пляже Анастасия и Мария отправились в ресторан. Жена хоккеиста поспешила заверить своих фолловеров, что сестра хорошо питается. К слову, Нахапетова переехала в США больше десяти лет назад. Там она изучала компьютерную графику и вышла замуж. Брак не продлился долго и к концу «нулевых» Мария вернулась в столицу, где живет по сей день. Она воспитывает двоих сыновей — старшего Кирилла и младшего Мирона. Оба мальчика появились уже во втором браке Нахапетовой. 

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