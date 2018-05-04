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  • Серьезно?! Фото Рианны с небритыми ногами вызвало восторг

Серьезно?! Фото Рианны с небритыми ногами вызвало восторг

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ФОТО: Matt Crossick / Scanpix

Американская певица Рианна опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена с небритыми ногами. 

Фото за сутки собрало 3,5 миллиона лайков и сотни положительных комментариев.

Отдельные пользователи отметили, что одобряют, когда звезды публикуют снимки, где запечатлены естественными.

«Люблю, когда звезды натуральны и показывают людям реальную жизнь за кадром и без макияжа», - отметила одна из них с ником froya_selin.

ФОТО: Instagram / Instagram

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