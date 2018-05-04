Серьезно?! Фото Рианны с небритыми ногами вызвало восторг
4 мая 2018 г., 12:35
Американская певица Рианна опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена с небритыми ногами.
Фото за сутки собрало 3,5 миллиона лайков и сотни положительных комментариев.
Отдельные пользователи отметили, что одобряют, когда звезды публикуют снимки, где запечатлены естественными.
«Люблю, когда звезды натуральны и показывают людям реальную жизнь за кадром и без макияжа», - отметила одна из них с ником froya_selin.