Смотрите, как Элина Нечаева вытаскивает платье за 65 000 евро на сцену «Евровидения»

Сначала на конструкцию и дорогую проекцию не хватало денег, потом спонсоры и родственники подсуетились и деньги на платье все же нашли.

Элина Нечаева выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» уже в следующий вторник, 8 мая. Не секрет, что выступление Элины Нечаевой на сцене «Евровидения» в Лиссабоне будет сопровождаться грандиозным сценическим шоу.

Проекция на длинное платье Элины Нечаевой на «Евровидении» обошлась в 65 000 евро. Сейчас Элина уже репетирует свой номер в Португалии, а с поклонниками делится забавными кадрами того, как непросто вытащить платье на сцену.