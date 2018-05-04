пятница, 4 мая 2018 г.
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Евровидение
  • Смотрите, как Элина Нечаева вытаскивает платье за 65 000 евро на сцену «Евровидения»

Смотрите, как Элина Нечаева вытаскивает платье за 65 000 евро на сцену «Евровидения» Ох, нелегкая это работа!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Конкурс еще не начался, а платье Элины Нечаевой стало одной из самых обсуждаемых тем. 

Сначала на конструкцию и дорогую проекцию не хватало денег, потом спонсоры и родственники подсуетились и деньги на платье все же нашли.

Элина Нечаева выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» уже в следующий вторник, 8 мая. Не секрет, что выступление Элины Нечаевой на сцене «Евровидения» в Лиссабоне будет сопровождаться грандиозным сценическим шоу.

Проекция на длинное платье Элины Нечаевой на «Евровидении» обошлась в 65 000 евро. Сейчас Элина уже репетирует свой номер в Португалии, а с поклонниками делится забавными кадрами того, как непросто вытащить платье на сцену.

Ох, нелегкая это работа! Здесь нужны дополнительные помощники, ну и, конечно, важна скорость. Ведь время приготовления к номеру в рамках музыкального соревнования будет строго регламентироваться.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ