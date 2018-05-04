Смотрите, как Элина Нечаева вытаскивает платье за 65 000 евро на сцену «Евровидения»

Конкурс еще не начался, а платье Элины Нечаевой стало одной из самых обсуждаемых тем.
Сначала на конструкцию и дорогую проекцию не хватало денег, потом спонсоры и родственники подсуетились и деньги на платье все же нашли.
Элина Нечаева выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» уже в следующий вторник, 8 мая. Не секрет, что выступление Элины Нечаевой на сцене «Евровидения» в Лиссабоне будет сопровождаться грандиозным сценическим шоу.
Проекция на длинное платье Элины Нечаевой на «Евровидении» обошлась в 65 000 евро. Сейчас Элина уже репетирует свой номер в Португалии, а с поклонниками делится забавными кадрами того, как непросто вытащить платье на сцену.
Ох, нелегкая это работа! Здесь нужны дополнительные помощники, ну и, конечно, важна скорость. Ведь время приготовления к номеру в рамках музыкального соревнования будет строго регламентироваться.
That’s the way “La Forza” huge projector/skirt appears on the Eurovision 2018 stage💃🏻 With the help of 6 strong men💪🏻 and with the help of wonderful supporters 🇪🇪 Thank You so much for Your support @estravelgram @sakusuurhall #riverislandeesti #carglasseesti & Aivo Pärn, Tarmo Hõbe, Kalle Palling, Illar Toomaru, David Pärnamets! . . . . . . . . . #laforza #elinanechayeva #eurovision2018 #sayyesstothedress #portugal #arena #lissabon