пятница, 4 мая 2018 г.
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  • Жуткие кадры: медсестра показала, как работают легкие здорового и курящего

Жуткие кадры: медсестра показала, как работают легкие здорового и курящего

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Курение. Фото иллюстративное.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Как только вы берете сигарету в рот, она начинает убивать ваш организм. Но кашель и другие тревожные симптомы редко мотивируют курящих бросить вредную привычку. Но может это видео поможет!

Аманда Эллер, медсестра из Северной Каролины, выложила видеосравнение работы здоровых легких и легких курящего человека. Разница разительная, так что около 500 тысяч человек уже поделились этим роликом на Facebook.

На видео легко отличить, где чьи легкие. Здоровые — розово-красного цвета, а те, через которые каждый день в течение 20 лет проходил сигаретный дым и смолы — пепельно-черного.

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