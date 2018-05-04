Жуткие кадры: медсестра показала, как работают легкие здорового и курящего
4 мая 2018 г., 11:03
Как только вы берете сигарету в рот, она начинает убивать ваш организм. Но кашель и другие тревожные симптомы редко мотивируют курящих бросить вредную привычку. Но может это видео поможет!
Аманда Эллер, медсестра из Северной Каролины, выложила видеосравнение работы здоровых легких и легких курящего человека. Разница разительная, так что около 500 тысяч человек уже поделились этим роликом на Facebook.
На видео легко отличить, где чьи легкие. Здоровые — розово-красного цвета, а те, через которые каждый день в течение 20 лет проходил сигаретный дым и смолы — пепельно-черного.