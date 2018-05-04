Россия удивила постановкой номера для «Евровидения-2018»

Известно, что артистка уже провела свою репетицию в Лиссабоне. Также появились подробности о постановке ее номера, пишет КП.

В номере Самойлова будет сидеть на вершине горы, при этом ее инвалидная коляска будет максимально скрыта от глаз публики.

«Проекционная декорация - не сама идея, а лишь прием для ее выражения. Идея - это борьба за жизнь, которая всюду пробьет себе путь. Наш номер представляет собой цельный рассказ, метафору», - отметил режиссер номера Алексей Голубев.