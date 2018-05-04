Россия удивила постановкой номера для «Евровидения-2018»

По словам представителей страны, Россия в этом году не намерена спекулировать на песенном конкурсе инвалидностью Самойловой.
Известно, что артистка уже провела свою репетицию в Лиссабоне. Также появились подробности о постановке ее номера, пишет КП.
В номере Самойлова будет сидеть на вершине горы, при этом ее инвалидная коляска будет максимально скрыта от глаз публики.
«Проекционная декорация - не сама идея, а лишь прием для ее выражения. Идея - это борьба за жизнь, которая всюду пробьет себе путь. Наш номер представляет собой цельный рассказ, метафору», - отметил режиссер номера Алексей Голубев.
Он также подчеркнул, что коляска Юлии Самойловой останется «за кадром». «Мы решили обойтись без спекуляций на особенностях, связанных с состоянием Юлиного здоровья. У нас нет на сцене коляски», - добавил Голубев.