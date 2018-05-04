Актриса Светлана Иванова родила в Израиле

Поводом для поздравлений стала свежая публикация, которую Светлана Иванова сделала на своей официальной страничке в Instagram.

Популярная актриса выложила фотографию, на которой запечатлела себя лежащей в постели. Важна подпись к этому посту. «Дети спят, мать в счастье», – сообщила Иванова. А ведь до недавнего времени Светлана воспитывала только дочь.

Многочисленные поклонники сделали вывод, что артистка родила второго ребенка.

Дети спят,мать в счастье 😝 A post shared by Svetlana Ivanova (@artistkaivanova) on May 3, 2018 at 3:16pm PDT

Последнее время Светлана Иванова не посещает светские мероприятия и не дает интервью, а последние месяцы и вовсе проводит в Израиле. Говорят, актриса ушла в тень, потому что ждала второго ребенка. Отцом малыша, по утверждению некоторых СМИ, является 56-летний режиссер Джаник Файзиев.