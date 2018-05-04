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Актриса Светлана Иванова родила в Израиле

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ФОТО: Vladimir Trefilov/Sputnik

Светлану Иванову поздравляют с рождением второго ребенка. Артистка сама намекнула на прибавление в семействе.

Поводом для поздравлений стала свежая публикация, которую Светлана Иванова сделала на своей официальной страничке в Instagram.

Популярная актриса выложила фотографию, на которой запечатлела себя лежащей в постели. Важна подпись к этому посту. «Дети спят, мать в счастье», – сообщила Иванова. А ведь до недавнего времени Светлана воспитывала только дочь.

Многочисленные поклонники сделали вывод, что артистка родила второго ребенка. 

 

Дети спят,мать в счастье 😝

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Последнее время Светлана Иванова не посещает светские мероприятия и не дает интервью, а последние месяцы и вовсе проводит в Израиле. Говорят, актриса ушла в тень, потому что ждала второго ребенка. Отцом малыша, по утверждению некоторых СМИ, является 56-летний режиссер Джаник Файзиев.

Светлана и Джаник вместе уже более пяти лет. Долгое время влюбленные скрывали отношения, ведь режиссер был женат на актрисе Лине Эспли. От этого брака у Файзиева есть сын и дочь. И, кстати, до сих пор нет документальных подтверждений того, что супруги официально развелись.

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