Актриса Светлана Иванова родила в Израиле

Светлану Иванову поздравляют с рождением второго ребенка. Артистка сама намекнула на прибавление в семействе.
Поводом для поздравлений стала свежая публикация, которую Светлана Иванова сделала на своей официальной страничке в Instagram.
Популярная актриса выложила фотографию, на которой запечатлела себя лежащей в постели. Важна подпись к этому посту. «Дети спят, мать в счастье», – сообщила Иванова. А ведь до недавнего времени Светлана воспитывала только дочь.
Многочисленные поклонники сделали вывод, что артистка родила второго ребенка.
Последнее время Светлана Иванова не посещает светские мероприятия и не дает интервью, а последние месяцы и вовсе проводит в Израиле. Говорят, актриса ушла в тень, потому что ждала второго ребенка. Отцом малыша, по утверждению некоторых СМИ, является 56-летний режиссер Джаник Файзиев.
Светлана и Джаник вместе уже более пяти лет. Долгое время влюбленные скрывали отношения, ведь режиссер был женат на актрисе Лине Эспли. От этого брака у Файзиева есть сын и дочь. И, кстати, до сих пор нет документальных подтверждений того, что супруги официально развелись.