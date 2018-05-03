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Поздравляем! Элина Нечаева сообщила о помолвке

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ФОТО: Konstantin Sednev/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Элина Нечаева, которая в этом году представляет Эстонию на конкурсе «Евровидение-2018», в преддверии конкурса сообщила, что кольцо, которое она уже довольно давно носит на пальце, было подарено ей ее возлюбленным во время предложения руки и сердца.

ФОТО: Madis Sinivee / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

В интервью блогу Wiwibloggs, который традиционно знакомит зрителей с участниками «Евровидения», Элина призналась, что она помолвлена со своим возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом.

Отметим, что Давид, которого Элина впервые представила публике во время конкурса «Eesti Laul», также будет поддерживать свою невесту в Португалии. 

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

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