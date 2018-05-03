Поздравляем! Элина Нечаева сообщила о помолвке
3 мая 2018 г., 21:01
Элина Нечаева, которая в этом году представляет Эстонию на конкурсе «Евровидение-2018», в преддверии конкурса сообщила, что кольцо, которое она уже довольно давно носит на пальце, было подарено ей ее возлюбленным во время предложения руки и сердца.
В интервью блогу Wiwibloggs, который традиционно знакомит зрителей с участниками «Евровидения», Элина призналась, что она помолвлена со своим возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом.
Отметим, что Давид, которого Элина впервые представила публике во время конкурса «Eesti Laul», также будет поддерживать свою невесту в Португалии.