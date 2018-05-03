Стало известно, сколько бывшая жена Джигарханяна получила за участия в ток-шоу

Например, гонорар экс-супруги Армена Джигарханяна вырос до пяти миллионов рублей. Раньше Виталина Цымбалюк-Романовская брала за эфир от 700 тысяч до одного миллиона рублей (около 17 000 евро), рассказали в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Эту информацию подтвердила ее бывшая подруга Элина Мазур. «У Виталины, насколько я знаю, контракт с Первым каналом на полгода, — сообщила она авторам программы. — Других источников дохода у нее нет. А на канале хорошо платят».

Исходя из того, что Цымбалюк-Романовская уже приняла участие в 20 ток-шоу, она смогла заработать по меньшей мере 14 миллионов рублей (примерно 200 000 евро). Известно также, что на общении с прессой она тоже зарабатывает, поскольку бесплатных интервью Виталина не дает. Например, на ее пресс-конференцию не были допущены телеканалы, с которыми у пианистки нет контракта.

В программе «Ты не поверишь!» также раскрыли тайны заработков других популярных на телевидении персон. Дана Борисова, к примеру, получает за день участия в скандальном телешоу Андрея Малахова 500 тысяч рублей (8500 евро), а Диане Шурыгиной с ее матерью за каждый эфир платили около миллиона рублей.