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Стало известно, сколько бывшая жена Джигарханяна получила за участия в ток-шоу

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Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская.

ФОТО: Instagram

На телевидении были рассекречены доходы от участия в различных программах некоторых знаменитостей и медийных лиц.

Например, гонорар экс-супруги Армена Джигарханяна вырос до пяти миллионов рублей. Раньше Виталина Цымбалюк-Романовская брала за эфир от 700 тысяч до одного миллиона рублей (около 17 000 евро), рассказали в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Эту информацию подтвердила ее бывшая подруга Элина Мазур. «У Виталины, насколько я знаю, контракт с Первым каналом на полгода, — сообщила она авторам программы. — Других источников дохода у нее нет. А на канале хорошо платят».

Исходя из того, что Цымбалюк-Романовская уже приняла участие в 20 ток-шоу, она смогла заработать по меньшей мере 14 миллионов рублей (примерно 200 000 евро). Известно также, что на общении с прессой она тоже зарабатывает, поскольку бесплатных интервью Виталина не дает. Например, на ее пресс-конференцию не были допущены телеканалы, с которыми у пианистки нет контракта.

В программе «Ты не поверишь!» также раскрыли тайны заработков других популярных на телевидении персон. Дана Борисова, к примеру, получает за день участия в скандальном телешоу Андрея Малахова 500 тысяч рублей (8500 евро), а Диане Шурыгиной с ее матерью за каждый эфир платили около миллиона рублей.

Улучшили свое финансовое положение благодаря ток-шоу и дети Спартака Мишулина. Карина Мишулина и Тимур Еремеев получают от 700 тысяч до миллиона рублей. Отмечается также, что они вместе с редакторами программ придумывают сюжеты все новых и новых скандалов.

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