четверг, 3 мая 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Фото: гламурный образ эстонской атрисы на ферме шокировал пользователей Сети

Фото: гламурный образ эстонской атрисы на ферме шокировал пользователей Сети

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ФОТО: Instagram

Актриса Миртель Похла поделилась в социальной сети довольно причудливой фотографией, которая вызвала вопросы у фанатов - пишет Elu24.

Всегда яркая актриса поделилась фотографией в своем Instagram, на которой позирует в женственном блестящем красном платье... только на ногах у нее резиновые сапоги, а на заднем плане стадо альпак. Но какая разница, если актриса и так выглядит очень обаятельно.

«Посла стадо», - подписала фотографию Похла.

 

Käisin karjas. #alpaca #viuushop #shepherdess

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