Фото: гламурный образ эстонской атрисы на ферме шокировал пользователей Сети
3 мая 2018 г., 18:10
Актриса Миртель Похла поделилась в социальной сети довольно причудливой фотографией, которая вызвала вопросы у фанатов - пишет Elu24.
Всегда яркая актриса поделилась фотографией в своем Instagram, на которой позирует в женственном блестящем красном платье... только на ногах у нее резиновые сапоги, а на заднем плане стадо альпак. Но какая разница, если актриса и так выглядит очень обаятельно.
«Посла стадо», - подписала фотографию Похла.