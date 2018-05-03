Бондарчук ужаснула исколотым иголками лицом

Светлане Бондарчук 49 лет. А кто даст? Светская дама демонстрирует стройную подтянутую фигуру и лицо без единой морщинки. Бывшая супруга прославленного режиссера Федора Бондарчука решила показать многочисленным фанатам и прочей заинтересованной общественности, как же она умудряется великолепно выглядеть в любое время дня и ночи.

A post shared by Sveta R (@a030aa) on May 3, 2018 at 5:30am PDT

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана опубликовала фотографию, на которой крупным планом запечатлела свое лицо, исколотое иголками. "Волшебство", – коротко подписала кадр Бондарчук, далее уточнив. где именно она проходит такую процедуру. Неоднозначное фото получило неоднозначную же реакцию.