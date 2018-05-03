четверг, 3 мая 2018 г.
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Бондарчук ужаснула исколотым иголками лицом ФОТО!

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Светлана Бондарчук

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Светлана Бондарчук, по мнению фанатов, выглядит гораздо моложе своих лет. Светская львица показала, какой ценой и средствами она добивается продления молодости, передает Дни.ру.

Светлане Бондарчук 49 лет. А кто даст? Светская дама демонстрирует стройную подтянутую фигуру и лицо без единой морщинки. Бывшая супруга прославленного режиссера Федора Бондарчука решила показать многочисленным фанатам и прочей заинтересованной общественности, как же она умудряется великолепно выглядеть в любое время дня и ночи.

 

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана опубликовала фотографию, на которой крупным планом запечатлела свое лицо, исколотое иголками. "Волшебство", – коротко подписала кадр Бондарчук, далее уточнив. где именно она проходит такую процедуру. Неоднозначное фото получило неоднозначную же реакцию.

В СМИ упорно ходят слухи, что у Светланы роман с молодым фотографом Сергеем Табуновым. По некоторой информации, Светлана и Сергей познакомились на одном из светских мероприятий. "Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова", – рассказали в близком окружении пары. Отметим, что Светлана на 12 лет старше Сергея.

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