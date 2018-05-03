четверг, 3 мая 2018 г.
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  • Фото: тапки с портретами ветеранов возмутили соцсети

Фото: тапки с портретами ветеранов возмутили соцсети Скандал в преддверии 9 Мая!

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ФОТО: соцсети

«Это не патриотизм, а идиотизм», - возмущается народ.

Домашние тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны начали продавать в российском Сургуте. Снимки предлагаемой ко дню Победы обуви с витрины одного из магазинов было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». А после этого социальные сети буквально закипели от негодования.

Естественно, фото вызвали возмущение у подписчиков. О цене тапочек в посте не сообщается. «Это не патриотизм, а идиотизм», «За это надо сажать! Начиная с тех, кто это сделал и заканчивая теми, кто продает», «Какой ужас», - вот самые мягкие комментарии к сообщению.

Советник главы Сургута Александр Оверчук отметил, что «эта неприятная история могла произойти в любом другом городе». Чиновник обратил внимание, что фотографии с тапочками появились вначале в брянских СМИ. Оверчук также отметил, что проверка магазина, о которой предположительно идет речь, пока отменяется, передает «Говорит Москва».

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