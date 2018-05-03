Фото: тапки с портретами ветеранов возмутили соцсети

Домашние тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны начали продавать в российском Сургуте. Снимки предлагаемой ко дню Победы обуви с витрины одного из магазинов было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». А после этого социальные сети буквально закипели от негодования.

Естественно, фото вызвали возмущение у подписчиков. О цене тапочек в посте не сообщается. «Это не патриотизм, а идиотизм», «За это надо сажать! Начиная с тех, кто это сделал и заканчивая теми, кто продает», «Какой ужас», - вот самые мягкие комментарии к сообщению.