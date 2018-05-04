Ты ее ни с кем не спутаешь! Смотри, какая красавица едет на «Евровидение» от Латвии

Певица Лаура Ризотто и латвийская делегация 1 мая прибыла в столицу Португалии Лиссабон для подготовки к выступлению на большой сцене Международного песенного конкурса «Евровидение-2018». 2 мая представительница Латвии, как и участники от других стран, впервые приняла участие в репетиции.
Как известно, по итогам голосования зрителей латвийского телешоу Supernova, наш страну в Лиссабоне на международном конкурсе «Евровидение» представит Лаура Ризотто с песней Funny Girl.
Образ и стиль для выступления Ризотто создал а дизайнер бренда Baronessa Марта Берзкална. Уникальную хореографию для номера подготовила Лига Либерте.
В результате жеребьевки, Латвия стартует во втором полуфинале «Евровидения-2018» 10 мая.
Вместе с латвийским представителем на португальскую сцену в этот день выйдут исполнители из России, Сербии, Дании, Норвегии, Австралии, Молдовы, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Монтенегро, Польши, Словении, Украины и Швеции.
Финал конкурса пройдет в Лиссабоне 12 мая.