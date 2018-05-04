Ты ее ни с кем не спутаешь! Смотри, какая красавица едет на «Евровидение» от Латвии

Певица Лаура Ризотто и латвийская делегация 1 мая прибыла в столицу Португалии Лиссабон для подготовки к выступлению на большой сцене Международного песенного конкурса «Евровидение-2018». 2 мая представительница Латвии, как и участники от других стран, впервые приняла участие в репетиции.