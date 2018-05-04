А она красотка! Сменивший пол отчим Кардашян женится на трансгендерной девушке

Несмотря на то что долгое время Кейтлин отрицала их с Софией любовные отношения, отмечая, что они лишь друзья, уже сейчас появилась информация об их женитьбе. Они планируют провести тайную церемонию бракосочетания в скором времени. София – студентка и трансгендерная модель. Слухи о близких отношениях появились еще в прошлом году. Пару часто замечали папарацци, также они вместе появлялись на светских мероприятиях.