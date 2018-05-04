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  • А она красотка! Сменивший пол отчим Кардашян женится на трансгендерной девушке

А она красотка! Сменивший пол отчим Кардашян женится на трансгендерной девушке

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ФОТО: Scanpix

Как передает The Mirror, 68-летняя Кейтлин Дженнер (в прошлом – Брюс Дженнер, отчим Ким Кардашян) собирается жениться на 21-летней девушке-трансгендере по имени София Хатчинс, передает Сегодня.

Несмотря на то что долгое время Кейтлин отрицала их с Софией любовные отношения, отмечая, что они лишь друзья, уже сейчас появилась информация об их женитьбе. Они планируют провести тайную церемонию бракосочетания в скором времени. София – студентка и трансгендерная модель. Слухи о близких отношениях появились еще в прошлом году. Пару часто замечали папарацци, также они вместе появлялись на светских мероприятиях.

ФОТО: APCAN / MEGA

68-летняя Кейтлин Дженнер – женщина-трансгендер. В прошлом она была известна, как Уильям Брюс Дженнер, олимпийский чемпион по легкой атлетике и национальный герой США. В 2015 году он сделал операцию по смене пола. За спиной у нынешней Кейтлин три брака с женщинами, в каждом из которых родились дети. Всего у Дженнер шестеро детей.

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