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Назван худший рок-музыкант всех времен

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ФОТО: Scanpix

Портал Vulture составил рейтинг из 214 музыкантов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла. Самую низшую строчку в списке занял американец Джон Бон Джови и его группа Bon Jovi - пишет Lenta.ru

По словам музыкальных критиков, участники Bon Jovi играют не в рок-группе, а в фильме про рок-группу, и за 30 с лишним лет существования коллектива они не выпустили ни одного хита. Бунтарский стиль рокеров авторы списка посчитали чересчур претенциозным и фальшивым.

213-ю строчку рейтинга заняла группа Queen, названная «самым переоцененным коллективом в истории поп-музыки». Отмечается, что в США слава коллектива быстро прошла и вновь заговорили о нем только после смерти фронтмена Фредди Меркьюри. Третьей худшей группой в истории рок-н-ролла стала образованная в 1973 году Journey, оказавшаяся на 212-м месте.

Лучшим рок-музыкантом, вошедшим в Зал славы, критики признали Чака Берри, который скончался в марте 2017-го в возрасте 90 лет. Его объявили основателем рока и одним из самых важных представителей американской культуры XX века.

На второй строчке — британский коллектив The Beatles. Третье место занял Боб Дилан. В топ-10 также попали Элвис Пресли, Джеймс Браун, Принс, группы Ramones и Nirvana, певец Бадди Холли и блюзмен Мадди Уотерс.

Зал славы рок-н-ролла — организация и музей в Кливленде (штат Огайо), основанный в 1983 году. Среди первых включенных в список артистов — Чак Берри, Джеймс Браун и Рэй Чарльз.

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