Алла Пугачева затаила обиду на Филиппа Киркорова

Станислав Садальский рассказал об обиде Пугачевой на бывшего мужа. Примадонна возмущена тем, что Киркоров не позвал ее сняться в новом клипе.
В ролике на композицию «Цвет настроения синий» засветились многие звезды. По словам Садальского, Пугачева очень обиделась, что ей не нашлось роли в этом провокационном клипе. Сам актер, по его признанию, тоже был бы не против попасть в этот ролик, пишет 7d.org.ua.
😀Друзья спрашивают про новый клип Киркорова ....прикиньте, даже Алусик Пугачёва посмотрела этот шедевр и звонит Киркорову: "Филипп, ну что за фигня? Я-бы с удовольствием сыграла бы в этой х"йне! Хоть бы спросил..! Ну что за дела, Филя?" ✔️Кстати, я бы тоже в этом клипе принял участие! По-хулигански сделано и здорово!)Хитяра 100 💣 пудово ,поздравляю👍🏾 #садальскийстанислав #киркоров #ахмадов #цветнастроениясиний #браво #народныйартист #канада