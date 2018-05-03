Алла Пугачева затаила обиду на Филиппа Киркорова

В ролике на композицию «Цвет настроения синий» засветились многие звезды. По словам Садальского, Пугачева очень обиделась, что ей не нашлось роли в этом провокационном клипе. Сам актер, по его признанию, тоже был бы не против попасть в этот ролик, пишет 7d.org.ua.