четверг, 3 мая 2018 г.
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Алла Пугачева затаила обиду на Филиппа Киркорова

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Алла Пугачева

ФОТО: Scanpix

Станислав Садальский рассказал об обиде Пугачевой на бывшего мужа. Примадонна возмущена тем, что Киркоров не позвал ее сняться в новом клипе. 

В ролике на композицию «Цвет настроения синий» засветились многие звезды. По словам Садальского, Пугачева очень обиделась, что ей не нашлось роли в этом провокационном клипе. Сам актер, по его признанию, тоже был бы не против попасть в этот ролик, пишет 7d.org.ua.

 

😀Друзья спрашивают про новый клип Киркорова ....прикиньте, даже Алусик Пугачёва посмотрела этот шедевр и звонит Киркорову: "Филипп, ну что за фигня? Я-бы с удовольствием сыграла бы в этой х"йне! Хоть бы спросил..! Ну что за дела, Филя?" ✔️Кстати, я бы тоже в этом клипе принял участие! По-хулигански сделано и здорово!)Хитяра 100 💣 пудово ,поздравляю👍🏾 #садальскийстанислав #киркоров #ахмадов #цветнастроениясиний #браво #народныйартист #канада

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal)

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