Розовый ужас: блондинка приехала на автозаправку практически голышом Галерея 18+
3 мая 2018 г., 19:45
Совершенно прозрачная юбка, топ, стринги, туфли на высоченной платформе... Да что описывать - этот абсурдный наряд надо просто видеть!
Актриса, модель, танцовщица и звезда-реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчи, попала в объективы папарацци, когда приехала на одну из заправок в Малибу на своей розовой машине.
Выйдя из автомобиля, 42-летняя блондинка шокировала присутствовавших внешним видом.