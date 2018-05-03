четверг, 3 мая 2018 г.
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  • Розовый ужас: блондинка приехала на автозаправку практически голышом

Розовый ужас: блондинка приехала на автозаправку практически голышом Галерея 18+

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Совершенно прозрачная юбка, топ, стринги, туфли на высоченной платформе... Да что описывать - этот абсурдный наряд надо просто видеть!

Актриса, модель, танцовщица и звезда-реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчи, попала в объективы папарацци, когда приехала на одну из заправок в Малибу на своей розовой машине.

Выйдя из автомобиля, 42-летняя блондинка шокировала присутствовавших внешним видом.

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