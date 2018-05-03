четверг, 3 мая 2018 г.
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Анастасию Стоцкую обобрали мошенники

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Анастасия Стоцкая

ФОТО: Scanpix/RIA Novosti

Певица Анастасия Стоцкая рассказала, как лишилась денег, заказывая вещи в интернете, и предостерегла своих подписчиков от подобных ошибок: 

«Увы, совершая покупки в инстаграме, я столкнулась с мошенницей @express_paris Продавец, которая якобы находится в Европе, меня обманула! Взяла деньги за сумку и кроссовки и вот уже две недели морочит мне голову! Сначала уверяла, что мой заказ в Москве, потом, что он в аэропорту - из-за скачков валюты какие-то проблемы. Потом - что заказа нет и он будет только в мае. Наконец, предложила вернуть деньги. Только кормит обещаниями. В итоге ни денег, ни товара. На связь выходит периодически только в директе, телефон не доступен. Как видите, профиль закрыт. Ни в коем случае не подписывайтесь и не переводите деньги на этот аккаунт @express_paris Нажимайте «пожаловаться» и выбирайте причину «спам». Пусть больше никто не пострадает от этой аферистки! Не понимаю пока, что еще можно сделать. Но сегодня написала заявление в полицию», пишет 7d.org.ua.

 

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