Дочь Елены Воробей находится под наблюдением немецких врачей

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Воробей опубликовала фотографию, на которой запечатлела табличку в больнице с именем своей дочери Софии Лебенбаум. "Доченька моя, держись! Все будет хорошо, я знаю, я верю!!!" – написала Елена Воробей.

A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena) on Mar 8, 2018 at 12:41am PST

Многочисленные подписчики немедленно перепугались и завалили артистку вопросами, что случилось с 15-летней наследницей артистки. Однако Елена предпочла не раскрывать никаких подробностей, пишет Дни.ру. Тогда подписчики выяснили профиль клиники. "Медицинские приоритеты данной клиники: центр эпилепсии, сосудистая хирургия, хирургия кисти, кардиохирургия и центр сердца, детская ортопедия, нейрохирургия и неврология, хирургия позвоночника и спинальный центр", – компетентно сообщила одна пользовательница Сети.

Елена Воробей ответила всем неравнодушным. "Спасибо, дорогие, за поддержку!!! Поверьте, это очень нужно нам", – поблагодарила взволнованная артистка. Напомним, София появилась на свет как плод любви Елены Воробей и бизнесмена Игоря Константиновича. На тот момент он был женат, однако от ребенка не отказался и даже помогал артистке.