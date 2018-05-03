четверг, 3 мая 2018 г.
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  • Какая досада! Смотрите подборку самых неудачных снимков из турпоездок

Какая досада! Смотрите подборку самых неудачных снимков из турпоездок

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ФОТО: Caro / Muhs / Caro / Muhs

Все мы любим привозить из отпуска красивые снимки, однако у этих туристов что-то пошло не так...

Неудачные снимки туристов со всего мира опубликовало издание The Sun. Глядя на эти кадры, невольно возникает вопрос: люди, которые взяли в руки камеру, вообще смотрели в объектив? Самое забавное, что именно благодаря своей абсурдности эти снимки разлетелись по всему миру, а иначе они бы украсили лишь семейный альбом.

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