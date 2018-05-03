Очаровательно! Оксана Федорова показала малыша

"Нас была большая группа из 15 человек, и на второй день многие журналисты просто не вышли и не смогли продолжить эту миссию. Мы ходили в трудные районы, где нет ни газа, ни света, ни канализации. Было невероятно тяжело, но я понимала, что мне нужно собраться, что, если я сяду и начну рыдать, наша миссия просто провалится. Я держалась, как могла, но по возвращении очень тяжело и долго отходила", – поведала Федорова.