четверг, 3 мая 2018 г.
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Очаровательно! Оксана Федорова показала малыша

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Оксана Федорова.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Недавно Оксана Федорова поделилась фото, сделанным в Кении, на котором позирует с новорожденным малышом, пишет издание Дни.ру.

Недавно Оксана Федорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о временах, когда она с гордостью носила титул "мисс Вселенная". Тогда она отправилась в Кению, где увидела тяжелую жизнь местного населения.

"Нас была большая группа из 15 человек, и на второй день многие журналисты просто не вышли и не смогли продолжить эту миссию. Мы ходили в трудные районы, где нет ни газа, ни света, ни канализации. Было невероятно тяжело, но я понимала, что мне нужно собраться, что, если я сяду и начну рыдать, наша миссия просто провалится. Я держалась, как могла, но по возвращении очень тяжело и долго отходила", – поведала Федорова.

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