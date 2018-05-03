Нет, один собачий год не равен семи человеческим! Вот сколько лет вашей собаке на самом деле

Считается, что каждый собачий год равен семи человеческим. Но это утверждение неверно. Давайте узнаем, почему, пишет Лифтер со ссылкой на Science Alert.
Всем известно, что по сравнению с человеком, собаки растут очень быстро. Щенок становится взрослой собакой всего за несколько лет.
В период от двух до пяти лет заканчивается развитие организма собаки, именно в это время она становится особенно энергичной. Примерно в восемь лет животное постепенно начинает стареть.
Продолжительность жизни этих животных зависит от многих условий: от состояния здоровья собаки, её подвижности, питания, а также от породы.
С помощью этой таблицы вы можете рассчитать возраст собаки в «человеческом эквиваленте».
Неизвестно, кто и почему распространил миф о том, что каждый год собачьей жизни равен семи человеческим. Возможно, это была простая маркетинговая уловка. Таким образом ветеринары пытались заставить владельцев приносить своих питомцев не реже одного раза в год.