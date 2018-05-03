Нет, один собачий год не равен семи человеческим! Вот сколько лет вашей собаке на самом деле

Всем известно, что по сравнению с человеком, собаки растут очень быстро. Щенок становится взрослой собакой всего за несколько лет.

В период от двух до пяти лет заканчивается развитие организма собаки, именно в это время она становится особенно энергичной. Примерно в восемь лет животное постепенно начинает стареть.

Продолжительность жизни этих животных зависит от многих условий: от состояния здоровья собаки, её подвижности, питания, а также от породы.

С помощью этой таблицы вы можете рассчитать возраст собаки в «человеческом эквиваленте».

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