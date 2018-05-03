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Дочь Игоря Николаева произвела фурор на телевидении (ФОТО)

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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

ФОТО: Скриншот с Instagram

Двухлетняя Вероника дебютировала в эфире национального телевидения. Дочь композитора Игоря Николаева и его жены, певицы Юлии Проскуряковой, покорила зрителей и гостей студии.

Младшей дочери композитора и исполнителя Игоря Николаева Веронике два с половиной года. Третья жена маэстро Юлия Проскурякова родила девочку осенью 2015 года. Для 58-летнего Юрия дочка стала вторым ребенком – от первого брака у Николаева тоже есть дочь, которой в этом году исполнится 40 лет.

Вероника Николаева впервые побывала на телевидении. Вместе с родителями она стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1», посвященной Первомаю. Девочка произвела настоящий фурор – она танцевала под песню папы, бегала по студии и улыбалась на камеру. Ника покорила гостей и телезрителей. Девочка живо реагировала на происходящее вокруг: узнала свою семью (фото демонстрировали на большом экране), заявив, что на «картинке папа, мама и Ника», но совершенно не могла сидеть на месте. Ее знаменитый папа рассказал, что Вероника – очень активный ребенок, который легко идет на контакт.

Любящие родители всегда одинаково сладко хвалят своих детей. Но кажется, что у Игоря Николаева есть все основания так говорить о своей дочери. Когда девочке было всего год и семь месяцев, она, не умея еще толком говорить по-русски, уже безошибочно узнавала все буквы английского алфавита. Ее мама была так горда ребенком, что делилась видеороликом в Instagram.

«У вас сегодня эксклюзив. Мы впервые на телевидении. Вы, конечно, рискуете, потому что прямой эфир же… Она музыкальная девчонка, она контактирует, она общается, она хочет показывать себя, одним словом, девочка. И очень классная», - рассказал Игорь Николаев.

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