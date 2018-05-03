четверг, 3 мая 2018 г.
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  • Ежики в тумане: Грете Клейн показала необычный снимок с возлюбленным

Ежики в тумане: Грете Клейн показала необычный снимок с возлюбленным

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ФОТО: Instagram

Эстонская певица и звезда сериала «Padjaklubi» поделилась с подписчиками в Instagram романтичным снимком со своим возлюбленным продюсером Эрго Кудлом.

На снимке пара изображена сидящими на скамейке и взявшимися за руки. Фото сразу набрало множество лайков.

 

A post shared by Grete Klein (@greteklein) on

Напомним, о связи певицы и продюсера стало известно в прошлом году. Некоторое время девушка скрывала имя своего нового возлюбленного, однако с тех пор, как они сообщили о своих отношениях в Facebook, Грете постоянно радует поклонников совместными снимками. 

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