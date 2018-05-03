Ежики в тумане: Грете Клейн показала необычный снимок с возлюбленным
3 мая 2018 г., 10:00
Эстонская певица и звезда сериала «Padjaklubi» поделилась с подписчиками в Instagram романтичным снимком со своим возлюбленным продюсером Эрго Кудлом.
На снимке пара изображена сидящими на скамейке и взявшимися за руки. Фото сразу набрало множество лайков.
Напомним, о связи певицы и продюсера стало известно в прошлом году. Некоторое время девушка скрывала имя своего нового возлюбленного, однако с тех пор, как они сообщили о своих отношениях в Facebook, Грете постоянно радует поклонников совместными снимками.