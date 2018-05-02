Мурашки по коже! На старинном круизном лайнере поселилось элегантное привидение

На легендарном трансатлантическом лайнере Queen Mary, совершившем свой последний рейс более 40 лет назад и ныне находящемся на вечном причале в калифорнийском порту Лонг-Бич, обнаружили очередного призрака. Фотограф-любитель Валентина Ломборг запечатлела на камеру таинственную даму в белом одеянии. Она убеждена, что призрак обитает на судне около полувека, пишет The Sun.

Исследователь паранормальных явлений окрестила свою находку Дамой в белом. Ломборг рассказала, что решила посетить лайнер именно с целью поиска похожих на привидения существ, однако и не подозревала, как ей повезет. Отмечается, что обнаружила призрак фотограф не сразу, а после того, как начала отсматривать сделанные снимки. Кадр, на котором присутствует привидение, был сделан в каюте первого класса.

"Ее невозможно было увидеть невооруженным глазом. Я увидела призрак, только когда вернулась домой, чтобы изучить фотографии. Тут постоянно присутствуют рабочие, но, насколько я знаю, никому из них никогда не удавалось ее сфотографировать", – рассказала Ломборг.