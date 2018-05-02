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Одинокий гей усыновил четверых детей-инвалидов, но не все одобряют

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Дети на качелях. Иллюстративный снимок.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Бенджамин Карпентер — 33-летний британец, который стал настоящим героем в своей стране, усыновив четверых детей с ограниченными возможностями. По словам отца, он всегда мечтал о детях, пишет Soulpost.ru.

«Я вырос в религиозной семье, так что у меня всегда было желание заботиться о ком-то, я всегда думал об усыновлении, рождения биологических детей для меня не принципиально, — говорит мужчина. — Часто дети с дополнительными потребностями не получают должного ухода, и я понимаю, что далеко не каждый может позаботиться о таких детях. Нужно быть честным с собой, чтобы усыновлять тех детей, которые подходят тебе и твоей семье».

Бенджамин впервые усыновил ребенка 10 лет назад — это был новорожденный мальчик Джек с аутизмом и обсессивно-компульсивным расстройством. Потом появилась 6-летняя Руби с проблемами опорно-двигательного аппарата; 5-летняя Лили с похожими проблемами и глухотой — чтобы общаться с ней семья выучила язык жестов. Самому младшему члену семьи — 2 года: у Джозефа синдром Дауна и многие сопутствующие осложнения.

Бенджамину потребовалось 3 года, чтобы убедить власти, что он серьезно настроен на усыновление, ведь в итоге он стал самым молодым гомосексуалистом в стране, которому позволили усыновить детей.

Сам мужчина говорит, что до сих пор слышит много разных мнений о его отцовстве, но сам он счастлив.

«Я часто слышу, что это неправильно, будто так как я гей, то и дети станут гомосексуалистами, другие говорят, что я делаю это ради денег. Для меня это просто болтовня. Иногда я начинаю объяснять свою позицию и в большинстве случаев люди меня начинают понимать».

Теперь Бенджамин хочет усыновить пятого ребенка. «Для меня дети приносят мне абсолютную радость! Я просыпаюсь утром и думаю, какой бы была моя жизнь без них? Она была бы пустой!»

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