Одинокий гей усыновил четверых детей-инвалидов, но не все одобряют

«Я вырос в религиозной семье, так что у меня всегда было желание заботиться о ком-то, я всегда думал об усыновлении, рождения биологических детей для меня не принципиально, — говорит мужчина. — Часто дети с дополнительными потребностями не получают должного ухода, и я понимаю, что далеко не каждый может позаботиться о таких детях. Нужно быть честным с собой, чтобы усыновлять тех детей, которые подходят тебе и твоей семье».

Бенджамин впервые усыновил ребенка 10 лет назад — это был новорожденный мальчик Джек с аутизмом и обсессивно-компульсивным расстройством. Потом появилась 6-летняя Руби с проблемами опорно-двигательного аппарата; 5-летняя Лили с похожими проблемами и глухотой — чтобы общаться с ней семья выучила язык жестов. Самому младшему члену семьи — 2 года: у Джозефа синдром Дауна и многие сопутствующие осложнения.

@CommunityAwards I am absolutely honoured to receive the phone call today stating I have indeed won the overall Achievement Award. To follow my story click on the link below 👇🏻 https://t.co/NiA5rriCWn #ECA18 — Benjamin carpenter (@benjamincarp) 1 мая 2018 г.

Бенджамину потребовалось 3 года, чтобы убедить власти, что он серьезно настроен на усыновление, ведь в итоге он стал самым молодым гомосексуалистом в стране, которому позволили усыновить детей.

Сам мужчина говорит, что до сих пор слышит много разных мнений о его отцовстве, но сам он счастлив.

«Я часто слышу, что это неправильно, будто так как я гей, то и дети станут гомосексуалистами, другие говорят, что я делаю это ради денег. Для меня это просто болтовня. Иногда я начинаю объяснять свою позицию и в большинстве случаев люди меня начинают понимать».