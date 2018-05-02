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Фото: в Сети обсуждают вторую беременность Кристины Асмус

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ФОТО: Prokofyev Vyacheslav / TASS

Фанаты поздравляют актрису со скорым прибавлением. Предположительно, Кристина Асмус готовится вновь стать матерью. 

Поводом для подозрений стала смена гардероба артистки. Жена Гарика Харламова перешла на вещи свободного кроя.

Кристина Асмус и Гарик Харламов – одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Он – резидент Comedy Club, успешный юморист, она – звезда мегапопулярного сериала «Интерны» и ведущая артистка театра имени Ермоловой.

Знаменитости встретились, когда Гарик был еще женат, и их историю любви активно обсуждали в СМИ. Но с тех пор ажиотаж вокруг артистов поутих. В 2014 Кристина родила Гарику дочку Анастасию.

И теперь, как подозревают поклонники, звезда вновь находится в интересном положении. Такой вывод сделали фанаты, которые внимательно следят за своей любимой артисткой. Интернет-пользователи заметили, что Кристина скорректировала гардероб – отказалась от сильно обтягивающих вещей в пользу рубашек и платьев свободного кроя.

«Беременна?» «Почему такая рубашка широкая?!» «Кристина, вы шикарная, удачи вам во всем!» - пишут артистке интернет-пользователи.

Ни Асмус, ни Харламов на слухи, сплетни и вопросы в Сети никак не реагируют. У супругов вообще правило, как можно реже комментировать личную жизнь. Хотя совместные фото и публичные признания в любви друг к другу Кристина и Гарик позволяют себе регулярно. 

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