Фото: в Сети обсуждают вторую беременность Кристины Асмус

Поводом для подозрений стала смена гардероба артистки. Жена Гарика Харламова перешла на вещи свободного кроя.

Кристина Асмус и Гарик Харламов – одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Он – резидент Comedy Club, успешный юморист, она – звезда мегапопулярного сериала «Интерны» и ведущая артистка театра имени Ермоловой.

Знаменитости встретились, когда Гарик был еще женат, и их историю любви активно обсуждали в СМИ. Но с тех пор ажиотаж вокруг артистов поутих. В 2014 Кристина родила Гарику дочку Анастасию.

И теперь, как подозревают поклонники, звезда вновь находится в интересном положении. Такой вывод сделали фанаты, которые внимательно следят за своей любимой артисткой. Интернет-пользователи заметили, что Кристина скорректировала гардероб – отказалась от сильно обтягивающих вещей в пользу рубашек и платьев свободного кроя.

«Беременна?» «Почему такая рубашка широкая?!» «Кристина, вы шикарная, удачи вам во всем!» - пишут артистке интернет-пользователи.