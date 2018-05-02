Дмитрий Дибров с женой и детьми чудом не сгорели в собственном доме

«В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха. Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой), - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят. Сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица. Запах невероятный», – так описала она происшествие.

Затем она увидела дверь в копоти. Оказалось, загорелся поставленный на зарядку сегвей. «Наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе, последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть – зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула. Вот тебе и китайские штучки. Бог нас спас! Пожар – это невероятно страшно», – написала Полина.