Дмитрий Дибров с женой и детьми чудом не сгорели в собственном доме

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров и его семья чудом выжили в пожаре. Всех спас глава семейства. О несчастье сообщила супруга журналиста Полина на своей странице в Instagram.
«В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха. Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой), - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят. Сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица. Запах невероятный», – так описала она происшествие.
Затем она увидела дверь в копоти. Оказалось, загорелся поставленный на зарядку сегвей. «Наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе, последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть – зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула. Вот тебе и китайские штучки. Бог нас спас! Пожар – это невероятно страшно», – написала Полина.
По ее словам, справиться с пожаром помог имевшийся в доме огнетушитель. Затем охрана вызвала пожарных.
В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха.... Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят . Первый - сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица.... Запах невероятный.... .........................................................Перед мной вся Дверь в копоти, понимаю что пожар. Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе, последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть - зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула. Вот тебе и Китайские штучки ✌️Бог нас спас! Пожар - это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь и мысли о том , если бы все спали сводят с ума. Как предотвратить подобные ситуации? Как мыть дом после пожара? Нужны любые Советы! ✔️................................................................................Благо, дома был огнетушитель, собственно он и помог. Охрана вызвала пожарных. Но, друзья, в подобной ситуации телефон не помощник. После я увидела пропущенный от мужа в 1 ночи когда все произошло. На ночь ставлю бесшумный режим. 🤦🏼♀️ Берегите себя и своих близких! #Uixon