Звезда «Один дома» Маколей Калкин вышел в свет за многие годы. Его новый образ привел фанатов в восторг!

В последние годы парень взялся за голову, даже появилась надежда, что мы вновь его на экранах и так и случилось. К сожалению, новую роль Маколей еще не получил, зато появился на известном американском шоу Эллен Дедженерес. И нужно признать, выглядит он куда лучше, чем полгода назад.

Давайте вспомним, как артист выглядел раньше.

Маколей Калкин ФОТО: BENHAMOU LAURENT/SIPA / BENHAMOU LAURENT/SIPA

Для своего первого за долгие годы публичного появления он выбрал простой наряд из брюк и рубашки, сбрил бороды, поправил прическу. Эллен не могла не заметить, что он стал похож на того, 10-летнего себя.

ФОТО: Michael Rozman / AP

«Насколько человек может быть похожим на себя? Это проклятие и благословение все время иметь одно и то же лицо», — смеясь ответил актер.

Также он рассказал, что на улице его узнают постоянно и чаще всего просят сделать то самое выражение лица из кинофильма. Даже его мать иногда обращается к нему с этой просьбой. А еще Калкин пожаловался, что не может даже спокойно поесть, поскольку все вокруг постоянно глазеют на него.

«Один дома» стал одним из традиционных новогодних фильмов, потому Маколей даже назвал это время своим сезоном. Но добавив, что в зимние праздники старается не выходить из дому.

Конечно же, речь не могла не зайти и о самом фильме. Парень признался, что в отличии от остальных людей, он не пересматривает фильмы со своим участием. Во время просмотра он вспоминает съемки и потому для него фильм имеет совсем иное значение.

Полное интервью еще не доступно в Интернете, лишь небольшой его фрагмент. Но его вполне хватает, чтобы перестать волноваться за Маколея, он определенно решил привести собственную жизнь в порядок, хотя почему-то мне кажется, что в кино мы вряд ли его увидим.