среда, 2 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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Букмекеры: Александр Рыбак снова может победить на «Евровидении»?

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Александр Рыбак

ФОТО: Roald, Berit / NTB scanpix

Букмекерские прогнозы постоянно меняются. И если в первые дни начала приема ставок лидировала Элина Нечаева, то потом ее с этой позиции сместила израильская артистка Нетта Барзилай.

Но тут уже недалеко подкрался Александр Рыбак со своей скрипкой и может сдвинуть израильскую колоритную даму с первой строчки. На данный момент букмекеры пророчат Рыбаку второе место на «Евровидении-2018», но всё может поменяться в последний момент.

ФОТО: Скриншот с сайта eurovisionworld.com

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Русская певица из Эстонии Элина Нечаева опустилась на пятое место. Пожелаем ей удачи с такими серьезными соперниками. 

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