Букмекеры: Александр Рыбак снова может победить на «Евровидении»?

Но тут уже недалеко подкрался Александр Рыбак со своей скрипкой и может сдвинуть израильскую колоритную даму с первой строчки. На данный момент букмекеры пророчат Рыбаку второе место на «Евровидении-2018», но всё может поменяться в последний момент.