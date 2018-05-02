Букмекеры: Александр Рыбак снова может победить на «Евровидении»?
2 мая 2018 г., 15:27
Букмекерские прогнозы постоянно меняются. И если в первые дни начала приема ставок лидировала Элина Нечаева, то потом ее с этой позиции сместила израильская артистка Нетта Барзилай.
Но тут уже недалеко подкрался Александр Рыбак со своей скрипкой и может сдвинуть израильскую колоритную даму с первой строчки. На данный момент букмекеры пророчат Рыбаку второе место на «Евровидении-2018», но всё может поменяться в последний момент.
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Русская певица из Эстонии Элина Нечаева опустилась на пятое место. Пожелаем ей удачи с такими серьезными соперниками.