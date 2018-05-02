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Легендарный столичный клуб закрывается!

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ФОТО: Madis Sinivee

Кафе-клуб Sinilind сообщил на прошлой неделе в Facebook о своем закрытии, о том, что там скоро состоится последняя вечеринка, пишет Elu24.

«Приходи сказать нам "До свидания!", ведь конец - это начало чего-то нового и воспоминания прекрасны!» - говорится в описании последней вечеринке на странице клуба Sinilind. 

Последняя вечеринка состоится 5 мая. 

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