LimonЖизньЛегендарный столичный клуб закрывается!Легендарный столичный клуб закрывается!Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать2 мая 2018 г., 15:08ФОТО: Madis SiniveeКафе-клуб Sinilind сообщил на прошлой неделе в Facebook о своем закрытии, о том, что там скоро состоится последняя вечеринка, пишет Elu24.«Приходи сказать нам "До свидания!", ведь конец - это начало чего-то нового и воспоминания прекрасны!» - говорится в описании последней вечеринке на странице клуба Sinilind. Последняя вечеринка состоится 5 мая. sinilindзакрытиекультурная столицастолицаталлиннэстония