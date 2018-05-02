Дочь Джеки Чана рассказала, что живет на улице

На днях на Youtube появилась видеозапись с обращением двух девушек. Одна из них — внебрачная дочь знаменитого актера Джеки Чана. 19-летняя Этта Нг заявила, что уже в течение нескольких месяцев живет со своей подругой под мостом, а все из-за гомофобных взглядов родителей.

30-летняя Энди Отом, с котором наследница голливудского актера встречается больше года, добавила, что они уже были в полиции, центрах поддержки ЛГБТ-сообщества и даже приютах.