среда, 2 мая 2018 г.
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  • Видео: помолодевшая Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье

Видео: помолодевшая Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье

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Алла Пугачева.

ФОТО: Sergey Pyatakov/RIA Novosti

В Сети появилось новое видео с участием Аллы Пугачевой, где 69-летняя певица предстала в ярком молодежном образе.

Примадонна надела короткое клетчатое платье, шляпу и массивные ботинки. Отметим, что после того как Пугачева заметно похудела, она стала все чаще появляться на публике в мини-платьях и обтягивающих джинсах, пишет Lady.mail.ru.

Напомним, артистка часто экспериментирует со стилем: певица выходит в свет в экстремальных мини, меняет прически и удивляет поклонников селфи без макияжа.

 

Творческий процесс с @alla_orfey и @buninmusic

Публикация от Михаил Гребенщиков (@mikhail_grebenshchikov)

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