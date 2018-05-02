Видео: помолодевшая Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье
2 мая 2018 г., 14:14
В Сети появилось новое видео с участием Аллы Пугачевой, где 69-летняя певица предстала в ярком молодежном образе.
Примадонна надела короткое клетчатое платье, шляпу и массивные ботинки. Отметим, что после того как Пугачева заметно похудела, она стала все чаще появляться на публике в мини-платьях и обтягивающих джинсах, пишет Lady.mail.ru.
Напомним, артистка часто экспериментирует со стилем: певица выходит в свет в экстремальных мини, меняет прически и удивляет поклонников селфи без макияжа.