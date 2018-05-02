среда, 2 мая 2018 г.
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  • Нелепая шутка подростка едва не обернулась трагедией

Нелепая шутка подростка едва не обернулась трагедией Видео с камер наблюдения!

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ФОТО: Кадры с видеокамер

Девушка-подросток хотела подшутить над своей подругой и толкнула ее под колеса автобуса.

В городе Чеховице-Дзедзице, на юге Польши, девушка хотела подшутить над своей подругой и толкнула ее под колеса автобуса. В итоге вторая упала так, что транспортное средство едва не переехало ей голову, передает TopNews.

На кадрах видно, что виновница инцидента замерла от ужаса, а после того, как все прошло, обняла свою подругу.

По информации польских СМИ, забияку уже оштрафовали на 300 злотых. Кроме того, в полиции отметили, что этого недостаточно, и готовятся предъявить ей обвинение в действиях, повлекших за собой угрозу жизни.

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