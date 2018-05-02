Нелепая шутка подростка едва не обернулась трагедией

В городе Чеховице-Дзедзице, на юге Польши, девушка хотела подшутить над своей подругой и толкнула ее под колеса автобуса. В итоге вторая упала так, что транспортное средство едва не переехало ей голову, передает TopNews.

На кадрах видно, что виновница инцидента замерла от ужаса, а после того, как все прошло, обняла свою подругу.