Фотоистория-сказка: одна женщина, одно платье, 42 страны, 442 569 километров

Влюбленные связали себя узами брака на острове Пасхи в Чили в мае 2008 года, и уже тогда у них возникло желание пережить это самое яркое в своей жизни событие в как можно большем количестве мест на планете. В итоге Джефф и Дженнифер Салваж побывали в Китае, Франции, Новой Зеландии, Ватикане – всего в 42 странах мира, в каждой из которых провели фотосессию.