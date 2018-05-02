Врачи назвали точный знак того, что нужно завязывать с алкоголем

Врачи рассказали о том, что может сигналить о злоупотреблении спиртным, сообщает Mos News. Признаком того, что человек слишком часто употребляет алкоголь, и ему пора завязывать с этой привычкой, по мнению экспертов, являются участившиеся провалы в памяти.

«Если вы заметили, что стали забывать ключи или не можете в подробностях вспомнить разговор с кем-либо — это повод задуматься. Корни проблем с памятью могут крыться в излишне регулярном употреблении алкогольных напитков», – констатировали научные специалисты.