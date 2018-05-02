среда, 2 мая 2018 г.
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Врачи назвали точный знак того, что нужно завязывать с алкоголем Стоп!

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Алкоголь. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Медики не выступают решительно против выпивки вообще – они допускают, что при умеренном употреблении спиртное даже может положительно действовать на организм. Проблема в том, что одним бокалом за день никто из употребляющих алкоголь людей не ограничивается.

Врачи рассказали о том, что может сигналить о злоупотреблении спиртным, сообщает Mos News. Признаком того, что человек слишком часто употребляет алкоголь, и ему пора завязывать с этой привычкой, по мнению экспертов, являются участившиеся провалы в памяти.

«Если вы заметили, что стали забывать ключи или не можете в подробностях вспомнить разговор с кем-либо — это повод задуматься. Корни проблем с памятью могут крыться в излишне регулярном употреблении алкогольных напитков», – констатировали научные специалисты.

Подобная забывчивость, как следует из объяснений ученых, связана с тем, что мозг под воздействием алкогольных напитков утрачивает нормальную способность передавать информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.

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