Невероятные изменения Юлии Волковой перед концертом в Таллинне (ФОТО)

22 августа на таллиннском Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом - «Танцевальная Волна», который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит-парада!

ФОТО: Промо

В числе гостей - солистка ныне несуществующего дуэта t.A.T.u. Юлия Волкова. Мы подготовили для вас фотоподборку, чтобы вы посмотрели, как с годами изменилась Юля Волкова.

На фестивале в этом году еще выступят: Serebro, Вера Брежнева, Virus и «Поднимаем Руки Вверх».