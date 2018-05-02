Невероятные изменения Юлии Волковой перед концертом в Таллинне (ФОТО) «Танцевальная Волна» скоро нас окатит!
2 мая 2018 г., 12:12
Главное событие 2018 года - фестиваль «Танцевальная Волна» с самыми известными российскими поп-звездами.
22 августа на таллиннском Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом - «Танцевальная Волна», который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит-парада!
В числе гостей - солистка ныне несуществующего дуэта t.A.T.u. Юлия Волкова. Мы подготовили для вас фотоподборку, чтобы вы посмотрели, как с годами изменилась Юля Волкова.
На фестивале в этом году еще выступят: Serebro, Вера Брежнева, Virus и «Поднимаем Руки Вверх».
Билеты уже в продаже в Piletilevi!