Фото «платья-горы», в котором Самойлова выступит на «Евровидении», появилось в Сети

2 мая 2018 г., 11:54
Зрители «Евровидения» не увидят коляску российской участницы Юли Самойловой.
Участница конкурса «Евровидение» от России Юлия Самойлова провела первую репетицию своего выступления в Лиссабоне, куда она прибыла накануне.
Как сообщает портал Super, в номере, с которым будет выступать Самойлова, центральным элементом номера российской участницы станет проекционная декорация, на вершине которой разместится певица в платье, напоминающем гору.
Фотографии «платья-горы», создателем которого стала российский дизайнер Анастасия Задорина, уже появились в Сети.
На платье Элины Нечаевой, представительницы Эстонии на «Евровидении-2018» смотрите ЗДЕСЬ!