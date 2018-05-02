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  • Фото «платья-горы», в котором Самойлова выступит на «Евровидении», появилось в Сети

Фото «платья-горы», в котором Самойлова выступит на «Евровидении», появилось в Сети

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Юлия Самойлова

ФОТО: Alexander Polegenko / AP

Зрители «Евровидения» не увидят коляску российской участницы Юли Самойловой.

Участница конкурса «Евровидение» от России Юлия Самойлова провела первую репетицию своего выступления в Лиссабоне, куда она прибыла накануне.

Как сообщает портал Super, в номере, с которым будет выступать Самойлова, центральным элементом номера российской участницы станет проекционная декорация, на вершине которой разместится певица в платье, напоминающем гору.

Фотографии «платья-горы», создателем которого стала российский дизайнер Анастасия Задорина, уже появились в Сети.

На платье Элины Нечаевой, представительницы Эстонии на «Евровидении-2018» смотрите ЗДЕСЬ!

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